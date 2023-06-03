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В Азове подростки принесли извинения после показательного сожжения паспорта России

3 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI
В Азове подростки принесли извинения после показательного сожжения паспорта
В Азове подростки показательно сожгли российские паспорта, сопровождая это нецензурной бранью, видео появилось в Telegram-каналах.

Telegram-канал «Азов События» поделился видео из канала местного жителя «Контрольный рубеж». На кадрах двое несовершеннолетних молодых людей сжигают российский паспорт, сопровождая этой нецензурной бранью*. Видео с инцидентом появилось на канале в субботу утром.

И уже вечером в сети «ВКонтакте» один из поджигателей принес публичные извинения, заявив, что он с товарищем просто хотел пошутить, не думая о последствиях своих действия. Сам паспорт на момент поджога уже был недействителен.

Фото: публичная страница в сети "ВКонтакте"

В настоящий момент Telegram-канал со скандальным видео скрыт или удален.

Ранее врача из Ростовской области оштрафовали на 800 тысяч рублей за испорченные баннеры с портретами участников СВО.

* — обращаем внимание, что редакция не разделяет позицию жителя Азова и не имеет никакого отношения к его высказываниям в Сети Интернет.

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#Надежда Пустяк#Происшествие#Дети#18+#Паспорта#Поджог#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Азов
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