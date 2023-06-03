В Азове подростки принесли извинения после показательного сожжения паспорта России

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Telegram-канал «Азов События» поделился видео из канала местного жителя «Контрольный рубеж». На кадрах двое несовершеннолетних молодых людей сжигают российский паспорт, сопровождая этой нецензурной бранью*. Видео с инцидентом появилось на канале в субботу утром.
И уже вечером в сети «ВКонтакте» один из поджигателей принес публичные извинения, заявив, что он с товарищем просто хотел пошутить, не думая о последствиях своих действия. Сам паспорт на момент поджога уже был недействителен.
В настоящий момент Telegram-канал со скандальным видео скрыт или удален.
Ранее врача из Ростовской области оштрафовали на 800 тысяч рублей за испорченные баннеры с портретами участников СВО.
* — обращаем внимание, что редакция не разделяет позицию жителя Азова и не имеет никакого отношения к его высказываниям в Сети Интернет.