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В ближайшие сутки Ростовскую область накроет ливнями, грозой и градом

3 июня 2023, 17:49
Фото: 1MI
В ближайшие сутки Ростовскую область накроет ливнями, грозой и градом
В Ростовской области 4 июня ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, в том числе грозы, града и ливней, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным сотрудников Ростовского гидрометцентра, в воскресенье, 4 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность, которая сменится дождями, грозой и сильным дождем в отдельных муниципалитетах. Обильные осадки ожидаются на востоке и юге области.

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Воздух ночью на 4 июня будет прохладным, температура не превысит +14-19 градусов, однако днем ожидается потепление до +26-29 градусов.

Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать вплоть до понедельника, 5 июня.

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