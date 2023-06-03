В ближайшие сутки Ростовскую область накроет ливнями, грозой и градом

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
По данным сотрудников Ростовского гидрометцентра, в воскресенье, 4 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность, которая сменится дождями, грозой и сильным дождем в отдельных муниципалитетах. Обильные осадки ожидаются на востоке и юге области.
Воздух ночью на 4 июня будет прохладным, температура не превысит +14-19 градусов, однако днем ожидается потепление до +26-29 градусов.
Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать вплоть до понедельника, 5 июня.