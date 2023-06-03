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Published Сегодня, 07:04

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В Ростове-на-Дону ожидается похолодание с 4 июня

3 июня 2023, 07:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 июня, может немного похолодать и пройдут дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 3 июня, температура составит 27 градусов и пройдут дожди. Пасмурная погода сохранится и на следующий день, а температура не поднимется выше 24 градусов.

В понедельник стоит готовиться к аналогичным погодным условиям, а во вторник, 6 июня, осадки прекратятся. Столбики термометров будут показывать 23 градуса.

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После этого температура начнет расти и к пятнице она составит 27 градусов. Однако в этот день снова пройдут дожди.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. О том, какие проблемы принесли осадки, читайте в материале RostovGazeta.

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