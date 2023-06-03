Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В субботу, 3 июня, температура составит 27 градусов и пройдут дожди. Пасмурная погода сохранится и на следующий день, а температура не поднимется выше 24 градусов.
В понедельник стоит готовиться к аналогичным погодным условиям, а во вторник, 6 июня, осадки прекратятся. Столбики термометров будут показывать 23 градуса.
После этого температура начнет расти и к пятнице она составит 27 градусов. Однако в этот день снова пройдут дожди.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. О том, какие проблемы принесли осадки, читайте в материале RostovGazeta.