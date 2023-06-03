В Ростове на Северном 10-летний мальчик попал под колеса иномарки 2 июня

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В пятницу, 2 июня, в 18.30 мск на улице Волкова, 23 в Ростове на СЖМ произошла авария с участием Renault Logan и несовершеннолетнего пешехода.
По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка во время движения по дороге во дворе между домами. Он не успел отреагировать и заметить мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате аварии ребенка доставили в больницу, полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.
Ранее в Азове женщина сбила женщину средних лет и ребенка, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.