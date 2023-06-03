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В Ростове за 220 млн рублей продают гостиницу рядом со стриптиз-клубом

3 июня 2023, 12:36
Фото: pxhere.com
В Ростове за 220 млн рублей продают гостиницу в шаге от стриптиз-клуба
В Ростове на продажу выставили гостиничный комплекс, соседствующий со стриптиз-клубом, информация об этом появилась на площадке бесплатных объявлений.

В Ростове 18 мая на продажу выставили гостиницу Abbey Road с собственным рестораном, расположенную в микрорайоне Новое Поселение на улице Катаева, 289. Продавец утверждает, что отель расположен в новом отдельно стоящем здании площадью одна тысяча квадратных метров.

Дизайн гостиницы посвящен звезда рока, ни один из 24 номеров не повторяется. Владельцы уточняют, что в фонде отеля есть два двухкомнатных люкса, две студии и 20 номеров категории бизнес площадью от 18 до 22 квадратных метров. Также существует возможность выкупа четвертого этажа здания с расширением на 12 номеров.

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Что касается ресторана на первом этаже, зал рассчитан на 50 гостей. Каждое утро здесь сервируют завтраки постояльцам по системе шведский стол, а днем на комплексный обед приходят офисные работники.

Фото Abbey Road и Zeppelin 807Фото Abbey Road и Zeppelin 807
Фото Abbey Road и Zeppelin 807
Фото: Яндекс. Карты

Владельцы поделились планами запуска уличного павильона и летней площадки, добавив, что покупатель может приобрести в собственность и второй этаж здания, где может появится еще один ресторан или джентльмен-клуб. В настоящий момент, согласно фото в соцсетях, на втором этаже находится мужской клуб со стриптизом и паб Zeppelin 807.

За отель собственник хочет получить 220 миллионов рублей.

Ранее ростовский стриптизер Ярослав рассказал изданию секреты ремесла и недостатки профессии.

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