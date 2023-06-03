В Ростове за 220 млн рублей продают гостиницу рядом со стриптиз-клубом

Владельцы поделились планами запуска уличного павильона и летней площадки, добавив, что покупатель может приобрести в собственность и второй этаж здания, где может появится еще один ресторан или джентльмен-клуб. В настоящий момент, согласно фото в соцсетях, на втором этаже находится мужской клуб со стриптизом и паб Zeppelin 807.