В Ростове за 220 млн рублей продают гостиницу рядом со стриптиз-клубом

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Ростове 18 мая на продажу выставили гостиницу Abbey Road с собственным рестораном, расположенную в микрорайоне Новое Поселение на улице Катаева, 289. Продавец утверждает, что отель расположен в новом отдельно стоящем здании площадью одна тысяча квадратных метров.
Дизайн гостиницы посвящен звезда рока, ни один из 24 номеров не повторяется. Владельцы уточняют, что в фонде отеля есть два двухкомнатных люкса, две студии и 20 номеров категории бизнес площадью от 18 до 22 квадратных метров. Также существует возможность выкупа четвертого этажа здания с расширением на 12 номеров.
Что касается ресторана на первом этаже, зал рассчитан на 50 гостей. Каждое утро здесь сервируют завтраки постояльцам по системе шведский стол, а днем на комплексный обед приходят офисные работники.
Владельцы поделились планами запуска уличного павильона и летней площадки, добавив, что покупатель может приобрести в собственность и второй этаж здания, где может появится еще один ресторан или джентльмен-клуб. В настоящий момент, согласно фото в соцсетях, на втором этаже находится мужской клуб со стриптизом и паб Zeppelin 807.
За отель собственник хочет получить 220 миллионов рублей.
Ранее ростовский стриптизер Ярослав рассказал изданию секреты ремесла и недостатки профессии.