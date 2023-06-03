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В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий

3 июня 2023, 17:15
Фото: 1MI
В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий
В Ростове жителям и гостям города запретили купаться в воде рядом с Зеленым островом, причиной этого стали энтерококки, кишечная палочка и колиформные бактерии, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd объявил, что на пляже Зеленого острова появились ограждения, не позволяющие отдыхающим подойти к воде, а также табличка с причиной ввода ограничений.

Согласно информационному указателю, один из двух доступных для купания горожан пляжей оказался закрыт из-за анализа воды, который показал содержание в пробах энтерококков, кишечной палочки и колиформных бактерий.

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При этом последние два показателя, согласно открытым данным, являются индикатором качества воды и сообщают, насколько хорошо со своей работой справляются системы очистки. Бактерии этих групп также являются возбудителем инфекционных заболеваний, которые приводят к нарушению работы ЖКТ.

Сроки действия запрета на купание пока остаются неизвестны. Данные будут уточняться.

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