В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Портал 1Rnd объявил, что на пляже Зеленого острова появились ограждения, не позволяющие отдыхающим подойти к воде, а также табличка с причиной ввода ограничений.
Согласно информационному указателю, один из двух доступных для купания горожан пляжей оказался закрыт из-за анализа воды, который показал содержание в пробах энтерококков, кишечной палочки и колиформных бактерий.
При этом последние два показателя, согласно открытым данным, являются индикатором качества воды и сообщают, насколько хорошо со своей работой справляются системы очистки. Бактерии этих групп также являются возбудителем инфекционных заболеваний, которые приводят к нарушению работы ЖКТ.
Сроки действия запрета на купание пока остаются неизвестны. Данные будут уточняться.