В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий

При этом последние два показателя, согласно открытым данным, являются индикатором качества воды и сообщают, насколько хорошо со своей работой справляются системы очистки. Бактерии этих групп также являются возбудителем инфекционных заболеваний, которые приводят к нарушению работы ЖКТ.