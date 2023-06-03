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В Ростовской области ищут пропавшего рыбака и воришек печенья

3 июня 2023, 17:35
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут пропавшего рыбака и воришек печенья
В Ростовской области без вести пропал рыбак с Кубани, в Ростове жителей поймали за кражей печенья, а синоптики прогнозируют дожди и похолодание в начале июня.

Преступления сладкоежек

Telegram-канал «Это Ростов» рассказал, что на Военведе в Ростове появились воры. Неосторожные похитители печенья попали на запись видеокамер в магазине до того, как украли с прилавка сладости.

Подписчик канала рассказал, что охотники за сладостями работали в паре, и пока один мастерски отвлекал внимание продавца, второй утаскивал печенье. Фотографии мужчин автор предоставил, чтобы избежать новых краж.

Фото: pxhere.com

Поступок незадачливых похитителей печенья осудили и ростовчане, они заметили, что в частных магазинах все потери «вычитают» из зарплаты продавца, который не смог уберечь товар от воришек.

Напомним, факт кражи пока не получил официального подтверждения.

Июньские дожди

В Гидрометцентре Ростовской области предупредили ростовчан, что 4 июня их ожидает похолодание и дожди.

Согласно прогнозу метеорологов, уже в субботу, 3 июня, начнутся дожди, из-за которых температура воздуха опустится с +27 до +24 градусов.

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Тенденция к похолоданию сохранится до понедельника, однако уже во вторник, 6 июня, в Ростове распогодится, и температура воздуха зафиксируется на отметке в +23 градуса.

Уже к концу рабочей недели воздух прогреется до +27 градусов, но вновь пойдут дожди.

В поисках Ивана

В Ростовской области пропал рыбак с Кубани Иван Мехорошев, который приехал в соседний регион для рыбалки с друзьями.

По информации Telegram-канал Kub_Mash, мужчина пропал двое суток назад на реке Маныч после того, как товарищи оставили его из-за неудачного клёва. Ивану, в отличие от них, везло, он смог поймать двух окуней, а потому остался на реке, когда его друзья повернули к берегу.

Фото: pxhere.com

Через четыре часа мужчина перестал выходить на связь, во время последнего звонка товарищам он сообщил, что не знает, где находится.

В тот же день рыбаки из поселка Степной Курган нашли потерянную лодку, которая дрейфовала в 20 километрах от берега. Вместо человека в ней находились только вскрытая бутылка водки, наполненная до половины, и сломанный спиннинг.

Авторы сообщают, что к поискам Ивана Мехорошева присоединилась полиция. Данные пока не нашли официального подтверждения.

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