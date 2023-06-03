По информации Telegram-канал Kub_Mash, мужчина пропал двое суток назад на реке Маныч после того, как товарищи оставили его из-за неудачного клёва. Ивану, в отличие от них, везло, он смог поймать двух окуней, а потому остался на реке, когда его друзья повернули к берегу.