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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 июня

3 июня 2023, 13:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 июня
В Ростовской области 3 и 4 июня ожидаются сильные ливни с грозой, градом и штормовым ветром, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В Ростовской области на выходных, 3 и 4 июня, будет действовать штормовое предупреждение. Сотрудники метеорологического центра представили прогноз, согласно которому в субботу и воскресенье на отдельных территориях Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, а также штормовой ветер скоростью до 23 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Ростовской области сохранять внимание и осторожность во время прогулок и пребывания на улице, в частности избегать линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин, способных обрушиться под воздействием ветра или града.

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Кроме того, рекомендуется тщательно выбирать место для парковки, избегая аварийных деревьев, и выбирать безопасную скорость движения во время управления автомобилем под дождем, чтобы избежать аквапланирования.

Напомним, ранее во время действия штормового предупреждения в Ростове ветром унесло с трибуны с людьми. Ранено более 30 человек, погибла одна женщина.

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