В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 июня

В Ростовской области на выходных, 3 и 4 июня, будет действовать штормовое предупреждение. Сотрудники метеорологического центра представили прогноз, согласно которому в субботу и воскресенье на отдельных территориях Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, а также штормовой ветер скоростью до 23 метров в секунду.