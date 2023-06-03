В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 июня

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Ростовской области на выходных, 3 и 4 июня, будет действовать штормовое предупреждение. Сотрудники метеорологического центра представили прогноз, согласно которому в субботу и воскресенье на отдельных территориях Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, а также штормовой ветер скоростью до 23 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Ростовской области сохранять внимание и осторожность во время прогулок и пребывания на улице, в частности избегать линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин, способных обрушиться под воздействием ветра или града.
Кроме того, рекомендуется тщательно выбирать место для парковки, избегая аварийных деревьев, и выбирать безопасную скорость движения во время управления автомобилем под дождем, чтобы избежать аквапланирования.
Напомним, ранее во время действия штормового предупреждения в Ростове ветром унесло с трибуны с людьми. Ранено более 30 человек, погибла одна женщина.