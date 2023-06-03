В Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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В пятницу, 2 июня, в 22.30 мск на улице Комсомольской, 40 в Константиновске произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ-21120 без прав ехал по улице Комсомольской и не уступил дорогу, проигнорировав дорожные знаки. Это привело к столкновению с ВАЗ-211440, за рулем которой был 28-летний водитель.
После удара ВАЗ-21120 влетел в опору дорожного знака «Пешеходный переход», пассажир это автомобиля скончался на месте аварии, не дождавшись прибытия врачей.
Теперь в отношении 19-летнего водителя составили административные материалы о вождении автомобиля без прав и страховки. Полиции предстоит провести проверку, чтобы установить обстоятельства аварии и принять процессуальное решение.
Ранее в Азове аналогичная авария привела к госпитализации двух водителей.