В Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир

По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ-21120 без прав ехал по улице Комсомольской и не уступил дорогу, проигнорировав дорожные знаки. Это привело к столкновению с ВАЗ-211440, за рулем которой был 28-летний водитель.