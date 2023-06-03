rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Изображение материала

В Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир

3 июня 2023, 07:36
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир
В Константиновске в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

В пятницу, 2 июня, в 22.30 мск на улице Комсомольской, 40 в Константиновске произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ-21120 без прав ехал по улице Комсомольской и не уступил дорогу, проигнорировав дорожные знаки. Это привело к столкновению с ВАЗ-211440, за рулем которой был 28-летний водитель.

Водитель иномарки получил травмы в ДТП на трассе в Ростовской области
Узнать подробнее

После удара ВАЗ-21120 влетел в опору дорожного знака «Пешеходный переход», пассажир это автомобиля скончался на месте аварии, не дождавшись прибытия врачей.

Теперь в отношении 19-летнего водителя составили административные материалы о вождении автомобиля без прав и страховки. Полиции предстоит провести проверку, чтобы установить обстоятельства аварии и принять процессуальное решение.

Ранее в Азове аналогичная авария привела к госпитализации двух водителей.

Читайте также:
В Ростовской области 30 мая произошла авария с участием двух зерновозовАвария парализовала трамвайное движение в Ростове-на-Дону днем 30 маяВ Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры
#Надежда Пустяк#Дтп#Происшествие#18+#Гибель человека#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Константиновск
Подпишитесь
В центре Ростова взорвался газ, а Генпрокуратуру просят проверить главу Минспорта
Вчера, 15:13
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Вчера, 15:01
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Вчера, 14:14
Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Вчера, 14:08
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Вчера, 13:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Вчера, 13:30