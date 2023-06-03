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В Сети появились кадры с горящим КамАЗом на улице Малиновского в Ростове

3 июня 2023, 07:18
Фото: Это Ростов
В Сети появились кадры с горящим КамАЗом на улице Малиновского в Ростове
В Ростове очевидцы заметили КамАЗ, загоревшийся на улице Малиновского, видео появилось в соцсетях.

В субботу, 3 июня, Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал видео подписчика, который заметил горящий КамАЗ на улице Малиновского. Пассажир автомобиля уточнил, что не знает, что стало причиной пожара — ДТП или возгорание автомобиля на ходу.

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На видео заметно, что огонь охватил кабину грузовика с двумя прицепами, остановившегося в крайней правой полосе проезжей части. Рядом с фурой никого нет. Судьба водителя в настоящий момент также неизвестна.

Информация о причинах и подробности произошедшего будут уточняться.

Дополнение от МЧС: в 09.39 мск поступило сообщение о возгорании КамАЗа на улице Малиновского в Ростове. Площадь огня составила четыре квадратных метра, пожар ликвидировали в 09.55 мск с привлечением двух автоцистерн.

«Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

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