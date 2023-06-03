В Сети появились кадры с горящим КамАЗом на улице Малиновского в Ростове

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В субботу, 3 июня, Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал видео подписчика, который заметил горящий КамАЗ на улице Малиновского. Пассажир автомобиля уточнил, что не знает, что стало причиной пожара — ДТП или возгорание автомобиля на ходу.
На видео заметно, что огонь охватил кабину грузовика с двумя прицепами, остановившегося в крайней правой полосе проезжей части. Рядом с фурой никого нет. Судьба водителя в настоящий момент также неизвестна.
Информация о причинах и подробности произошедшего будут уточняться.
Дополнение от МЧС: в 09.39 мск поступило сообщение о возгорании КамАЗа на улице Малиновского в Ростове. Площадь огня составила четыре квадратных метра, пожар ликвидировали в 09.55 мск с привлечением двух автоцистерн.
«Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Ранее водитель в Ростове сбил маленькую девочку на велосипеде.