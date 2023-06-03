В Таганрогском заливе спасли шестерых мужчин, уплывших в море без бензина

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В пятницу, 2 июня, спасатели рассказали, что вызволили из морского плена шесть донских путешественников, которые выплыли на лодке вглубь Таганрогского залива, после чего у них закончился бензин.
Мужчинам удалось проплыть 10 километров, после чего они застряли на воде в ожидании инспекторов ГИМС. Спустя некоторое время мужчинам удалось вернуться на берег в целости и сохранности.
Спасатели напоминают любителям морских прогулок, что перед выходом в море и реку необходимо обязательно проверить укомплектованность судна.
Ранее в Ростовской области бесследно исчез рыбак с Кубани, в его лодке остались только сломанный спиннинг и водка.