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В Таганрогском заливе спасли шестерых мужчин, уплывших в море без бензина

3 июня 2023, 14:16
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Таганрогском заливе спасли шестерых мужчин, уплывших в море без бензина
Спасатели Ростовской области вернули на берег шесть мужчин, которые отправились в путешествие по Таганрогскому заливу без запаса бензина, об этом сообщил в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В пятницу, 2 июня, спасатели рассказали, что вызволили из морского плена шесть донских путешественников, которые выплыли на лодке вглубь Таганрогского залива, после чего у них закончился бензин.

Мужчинам удалось проплыть 10 километров, после чего они застряли на воде в ожидании инспекторов ГИМС. Спустя некоторое время мужчинам удалось вернуться на берег в целости и сохранности.

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Спасатели напоминают любителям морских прогулок, что перед выходом в море и реку необходимо обязательно проверить укомплектованность судна.

Ранее в Ростовской области бесследно исчез рыбак с Кубани, в его лодке остались только сломанный спиннинг и водка.

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