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В центре Ростова из-за модернизации теплосетей перекроют проезд до 25 августа

3 июня 2023, 15:32
Фото: pxhere.com
В центре Ростова из-за модернизации теплосетей перекроют проезд до 25 августа
В Ростове с 4 июня до 25 августа перекроют движение по нескольким улицам в центре города, об этом сообщили на портале городской администрации.

Департамент автодорог сообщил, что с воскресенья, 4 июня, начнут действовать ограничения движения на улице Филимоновской на участка от проспекта Соколова до Чехова, а также по проспекту Соколова от дома№80/206 до 72 по четной стороне, и по Чехова от дома №95 до 91А по нечетной стороне. Эти ограничения будут действовать по 25 августа из-за необходимости провести модернизацию теплосетей.

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Кроме того, будет ограничен проезд автомобилей по улице Московской на участке от переулка Братского до Халтуринского, а также от Халтуринского до Островского. Эти ограничения также будут действовать до 26 августа.

Последним участком модернизации теплосетей станет площадь Гагарина, здесь ограничение движения будет действовать с 29 июня до 21 июля.

Ранее в Ростове объявили, что сделают односторонней улицу Иловайскую.

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