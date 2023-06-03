В центре Ростова из-за модернизации теплосетей перекроют проезд до 25 августа

Департамент автодорог сообщил, что с воскресенья, 4 июня, начнут действовать ограничения движения на улице Филимоновской на участка от проспекта Соколова до Чехова, а также по проспекту Соколова от дома№80/206 до 72 по четной стороне, и по Чехова от дома №95 до 91А по нечетной стороне. Эти ограничения будут действовать по 25 августа из-за необходимости провести модернизацию теплосетей.