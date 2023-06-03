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Власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной

3 июня 2023, 16:02
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной
В Ростове жителям предложили проголосовать за или против создания велодорожек на набережной, информация об этом появилась на портале «Активный ростовчанин».

Во вторник, 30 мая, департамент автодорог и организации дорожного движения выложил эскиз того, как власти видят организацию велодорожек на улице Береговой.

Согласно представленной фотографии, власти предлагают проложить велодорожку по правой стороне пешеходной аллеи, а также перенести лавочки на противоположную сторону тротуара.

Фото: Активный Ростовчанин

Ростовчанам предложили проголосовать за или против представленной инициативы до 13 июня.

Ранее жители Ростовской области оказались настроены против создания велодорожек больше других россиян.

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