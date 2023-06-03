Власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Во вторник, 30 мая, департамент автодорог и организации дорожного движения выложил эскиз того, как власти видят организацию велодорожек на улице Береговой.
Согласно представленной фотографии, власти предлагают проложить велодорожку по правой стороне пешеходной аллеи, а также перенести лавочки на противоположную сторону тротуара.
Ростовчанам предложили проголосовать за или против представленной инициативы до 13 июня.
Ранее жители Ростовской области оказались настроены против создания велодорожек больше других россиян.