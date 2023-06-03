Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:32
Водитель Renault Logan во время поворота сбил восьмилетнюю девочку на велосипеде. Она в это время ехала по переходу.
«Девочку с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.
Ранее в Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого женщина и 4-летний мальчик погибли от лобового удара в ДТП в Ростовской области.