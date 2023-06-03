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Водитель в Ростове-на-Дону сбил девочку на велосипеде вечером 2 июня

3 июня 2023, 06:29
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистический под колесами автомобиля оказалась девочка, катавшаяся на велосипеде, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель Renault Logan во время поворота сбил восьмилетнюю девочку на велосипеде. Она в это время ехала по переходу.

«Девочку с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.

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Ранее в Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого женщина и 4-летний мальчик погибли от лобового удара в ДТП в Ростовской области.

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