rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Изображение материала

Жительница Батайска Ирина Сыщикова вошла в тройку лучших голосов России

3 июня 2023, 08:04
Фото: pxhere.com
Жительница Батайска Ирина Сыщикова вошла в тройку лучших голосов России
Жительница Батайска Ирина Сыщикова заняла третье место в шоу «Голос», сведения об этом появились в соцсетях.

В сети «ВКонтакте» появились результаты суперфинала 11 сезона шоу «Голос». Согласно данным пресс-службы шоу, батайчанка Ирина Сыщикова выступила с композицией «Ain't Nobody's Business». Удивительный голос и харизма позволили девушке не только завоевать третье место в суперфинале, но также вызвать симпатию зрителей, заявивших, что батайчанка превзошла своих конкуренток.

Концерт украинской певицы Ани Лорак все-таки отменили в Ростове
Узнать подробнее

«Первое место должно быть только у Ирины Сыщиковой, неужели можно сравнить её голос и голоса оставшихся участниц?», «Чудесно! Красиво! Профессионально! Без напряга!», — прокомментировали зрители шоу, добавив, что ставят под сомнение честность голосования.

Ранее в Ростове провели концерт участницы шоу «Голос» из Грузии.

Читайте также:
В Ростове, Краснодаре и Волгограде отменили концерты Дианы АрбенинойВ Ростове звездный психолог Инна Тлиашинова лишилась Bentley и квартирЗнаменитый фигурист Плющенко с сыном посетил парк «Лога» в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Шоу#Шоу-бизнес#Знаменитости#Ростовские знаменитости#Концерт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Батайск
Подпишитесь
В центре Ростова взорвался газ, а Генпрокуратуру просят проверить главу Минспорта
Вчера, 15:13
Житель Ростовской области, испортивший баннер с участником СВО, выплатит 800 тыс руб
Вчера, 15:01
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Вчера, 14:14
Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области
Вчера, 14:08
Жители Ростовской области в начале года потратили денег больше, чем заработали
Вчера, 13:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что контрнаступление Украины проходит безуспешно
Вчера, 13:30