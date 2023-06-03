Жительница Батайска Ирина Сыщикова вошла в тройку лучших голосов России

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В сети «ВКонтакте» появились результаты суперфинала 11 сезона шоу «Голос». Согласно данным пресс-службы шоу, батайчанка Ирина Сыщикова выступила с композицией «Ain't Nobody's Business». Удивительный голос и харизма позволили девушке не только завоевать третье место в суперфинале, но также вызвать симпатию зрителей, заявивших, что батайчанка превзошла своих конкуренток.
«Первое место должно быть только у Ирины Сыщиковой, неужели можно сравнить её голос и голоса оставшихся участниц?», «Чудесно! Красиво! Профессионально! Без напряга!», — прокомментировали зрители шоу, добавив, что ставят под сомнение честность голосования.
Ранее в Ростове провели концерт участницы шоу «Голос» из Грузии.