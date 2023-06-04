Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В Таганроге авария произошла на главном самотечном коллекторе, который находится по адресу Мало-Почтовая — Старо-Почтовая. Чтобы снизить нагрузку на коллектор, водоснабжение отключили сразу на нескольких улицах города. На место выехали оперативные службы. Также для граждан организовали подвоз воды по заявкам.
Монтаж временной системы по перекачиванию стоков из поврежденного коллектора планируют завершить к 23.00 мск. После этого начнется постепенное заполнение городской системы водоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды.