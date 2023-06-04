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ЧС на коллекторе оставила без воды жителей Таганрога 4 июня

4 июня 2023, 17:23
Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева
В Таганроге устраняют последствия ЧС на коллекторе
В Таганроге устраняют последствия ЧС на коллекторе, из-за которого часть города осталась без воды, сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.

В Таганроге авария произошла на главном самотечном коллекторе, который находится по адресу Мало-Почтовая — Старо-Почтовая. Чтобы снизить нагрузку на коллектор, водоснабжение отключили сразу на нескольких улицах города. На место выехали оперативные службы. Также для граждан организовали подвоз воды по заявкам.

Большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды
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Монтаж временной системы по перекачиванию стоков из поврежденного коллектора планируют завершить к 23.00 мск. После этого начнется постепенное заполнение городской системы водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды.

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