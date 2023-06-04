В Таганроге авария произошла на главном самотечном коллекторе, который находится по адресу Мало-Почтовая — Старо-Почтовая. Чтобы снизить нагрузку на коллектор, водоснабжение отключили сразу на нескольких улицах города. На место выехали оперативные службы. Также для граждан организовали подвоз воды по заявкам.