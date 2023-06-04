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Электросамокат взорвался в жилом доме в Ростове

4 июня 2023, 13:23
Фото: Telegram-канал "Ростов Папа"
В Ростове в многоквартирном доме взорвался и сгорел электросамокат
В Ростове в многоквартирном доме взорвался и сгорел электросамокат, рассказали в соцсетях местные жители.

Жители многоквартирного дома в северной части города рассказали о взрыве электросамоката. Предварительно, у транспортного средства взорвалась батарея. После этого электросамокат сгорел.

Транспорт стоял на балконе в доме. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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В управлении МЧС России по Ростовской области происшествие также не комментировали.

Ранее в Ростове взрыв самоката спровоцировал пожар в квартире. В результате погибли два человека, еще один пострадал.

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