Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Жители многоквартирного дома в северной части города рассказали о взрыве электросамоката. Предварительно, у транспортного средства взорвалась батарея. После этого электросамокат сгорел.
Транспорт стоял на балконе в доме. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В управлении МЧС России по Ростовской области происшествие также не комментировали.
Ранее в Ростове взрыв самоката спровоцировал пожар в квартире. В результате погибли два человека, еще один пострадал.