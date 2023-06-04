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Фотограф из Ростова-на-Дону потратил четыре часа, чтобы заснять Млечный путь

4 июня 2023, 06:00
Фото: 1MI
Фотограф из Ростова сделал удивительные снимки Млечного Пути
Фотограф Николай Викулов заснял ночное небо в юго-западной части Ростовской области, сообщает Donday.

Выбрав удачное время в начале мая, когда не было дождя, фотограф выехал за город. По мнению Викулова, для съемок лучше всего выезжать в поля для снимков звездного неба. Тогда не будут мешать огни мегаполиса.

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Как рассказал Викулов, он приехал на место вечером. Ему понадобилось более четырех часов, чтобы сделать хорошие снимки. Их получилось около 70. Для этого он использовал фотоаппарат Canon 5D Mark II.

Ранее стало известно, что вечером 5 мая ростовчане смогут увидеть в небе полутеневое лунное затмение. Подобное явление довольно редкое. В следующий раз оно произойдет только в 2042 году.

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