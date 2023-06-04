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Выбрав удачное время в начале мая, когда не было дождя, фотограф выехал за город. По мнению Викулова, для съемок лучше всего выезжать в поля для снимков звездного неба. Тогда не будут мешать огни мегаполиса.
Как рассказал Викулов, он приехал на место вечером. Ему понадобилось более четырех часов, чтобы сделать хорошие снимки. Их получилось около 70. Для этого он использовал фотоаппарат Canon 5D Mark II.
Ранее стало известно, что вечером 5 мая ростовчане смогут увидеть в небе полутеневое лунное затмение. Подобное явление довольно редкое. В следующий раз оно произойдет только в 2042 году.