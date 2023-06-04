Возбуждено уголовное дело. По факту инцидента проводятся проверки. Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что штормовое предупреждение якобы не должно было помешать игре, потому что матчи часто проводят в непогоду. Также, по его словам, дата матча была определена еще несколько месяцев назад.