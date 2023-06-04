Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В ночь на 1 июня задымление произошло в шахте Октябрьская Южная. В это время там находились несколько шахтеров. К счастью, им удалось выбраться самостоятельно.
Инцидент прокомментировали власти Ростовской области. Они подтвердили факт эвакуации шахтеров и задымление. По словам чиновников, сейчас выясняются причины задымления.
До завершения расследования работы на шахте временно приостановили. В МЧС заявляют, что, вероятно, там произошло обрушение породы.
По информации СМИ, в момент инцидента внутри находилось 10 человек. Медицинская помощь им не потребовалась.
В Ростовской области власти реквизируют несколько участков земли у местных жителей на границе с ДНР. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Василий Голубев.
Речь идет об участках рядом с КПП «Матвеев Курган», «Весело-Вознесенка» и «Куйбышево». Ситуацию там охарактеризовали как «чрезвычайную», из-за скопления огромного количества машин.
Реквизируют участки до 31 декабря 2023 года. Однако если до этого решить проблему с транспортным коллапсом не получится, землю заберут бессрочно, а местным жителям выплатят за нее деньги. носит чрезвычайный характер. Причиной назвали скопление здесь автомобилей.
Во вторник, 30 мая, трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Там проходил футбольный матч между юношами 2010 года рождения. Команды были представлены игроками из Батайска и Ростова.
В тот день в городе было объявлено штормовое предупреждение. Во время матча пошел сильный ливень. Из-за сильного порыва ветра опрокинулась никак не закрепленная зрительская трибуна. В результате погибла мама одного из юниоров, еще 36 человек, включая 24 детей.
Возбуждено уголовное дело. По факту инцидента проводятся проверки. Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что штормовое предупреждение якобы не должно было помешать игре, потому что матчи часто проводят в непогоду. Также, по его словам, дата матча была определена еще несколько месяцев назад.
Депутат Нина Останина попросила Генпрокуратуру и министра спорта России проверить слова Аракеляна и дать правовую оценку его деятельности.