Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В понедельник, 29 мая, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому средства от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будут немедленно распределяться в регионы. Этот документ был согласован за 2,5 недели.
Издание считает, что такая спешка имела веские причины: регионы, которые несут обязательства перед жителями, оказались на грани финансовой катастрофы. Их деньги оставались у налоговых органов. Проблема заключалась в том, что начиная с 1 января 2023 года предприниматели оплачивают налоги единым налоговым платежом.
Сначала эти средства поступают на единый налоговый счет, а только потом налоговые органы распределяют их по различным бюджетам.
Это удобно для бизнеса, но для регионов это означало потерю денег и долгое ожидание их возврата. Однако социальные обязательства не могут оставаться невыполненными.
Журналисты издания проанализировали последние официальные данные об исполнении бюджетов и выяснили, какие регионы больше всего пострадали от этого.
В апреле в Ленинградской области объявили о необходимости взять займ на сумму 5,9 миллиарда рублей. Причиной этого стало зависание денег на едином налоговом счете. Государственный долг области в результате увеличился на 87% и достиг отметки в 12,7 миллиарда рублей.
Власти Татарстана также столкнулись с проблемами в новой системе. По словам главы бюджетного комитета Госсовета РТ Леонида Якунина, вместо получения дополнительных доходов в размере 5 миллиардов рублей, они потеряли 3,8 миллиарда рублей.
Эксперты считают, что такая ситуация складывается не только из-за нововведения, но и по ряду других причин. Издание уточнило, что все осложняется и тем, что денег, которые удалось собрать от НДФЛ, даже на зависших счетах довольно мало, так как сборы сократились по сравнению с минувшим годом.
Сильнее всего это произошло в Ингушетии, далее идут Калининградская и Магаданская области. Также в топ-5 попали КЧР и Сахалинская область.
В число регионов, которые меньше всего пострадали, вошли Ненецкий АО, Новосибирская, Курская области и Бурятия.