Эксперты считают, что такая ситуация складывается не только из-за нововведения, но и по ряду других причин. Издание уточнило, что все осложняется и тем, что денег, которые удалось собрать от НДФЛ, даже на зависших счетах довольно мало, так как сборы сократились по сравнению с минувшим годом.