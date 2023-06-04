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Как бюджеты регионов России недополучили миллиарды рублей сборов от налогов

4 июня 2023, 05:41
Фото: 1mi
Многие регионы России сильно зависят от сборов НДФЛ, с которых людей обучают и лечат, а также выполняют перед ними социальные обязательства. В 2023 году по всей стране резко упали сборы этого налога, а «Новые известия» попытались выяснить причины.

В понедельник, 29 мая, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому средства от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будут немедленно распределяться в регионы. Этот документ был согласован за 2,5 недели.

Издание считает, что такая спешка имела веские причины: регионы, которые несут обязательства перед жителями, оказались на грани финансовой катастрофы. Их деньги оставались у налоговых органов. Проблема заключалась в том, что начиная с 1 января 2023 года предприниматели оплачивают налоги единым налоговым платежом.

Сначала эти средства поступают на единый налоговый счет, а только потом налоговые органы распределяют их по различным бюджетам.

Это удобно для бизнеса, но для регионов это означало потерю денег и долгое ожидание их возврата. Однако социальные обязательства не могут оставаться невыполненными.

Журналисты издания проанализировали последние официальные данные об исполнении бюджетов и выяснили, какие регионы больше всего пострадали от этого.

Топ регионов по сокращению сборов НДФЛ

В апреле в Ленинградской области объявили о необходимости взять займ на сумму 5,9 миллиарда рублей. Причиной этого стало зависание денег на едином налоговом счете. Государственный долг области в результате увеличился на 87% и достиг отметки в 12,7 миллиарда рублей.

Власти Татарстана также столкнулись с проблемами в новой системе. По словам главы бюджетного комитета Госсовета РТ Леонида Якунина, вместо получения дополнительных доходов в размере 5 миллиардов рублей, они потеряли 3,8 миллиарда рублей.

Эксперты считают, что такая ситуация складывается не только из-за нововведения, но и по ряду других причин. Издание уточнило, что все осложняется и тем, что денег, которые удалось собрать от НДФЛ, даже на зависших счетах довольно мало, так как сборы сократились по сравнению с минувшим годом.

Сильнее всего это произошло в Ингушетии, далее идут Калининградская и Магаданская области. Также в топ-5 попали КЧР и Сахалинская область.

В число регионов, которые меньше всего пострадали, вошли Ненецкий АО, Новосибирская, Курская области и Бурятия.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Сборы налогов в России#Сборы НФДЛ#Траты денег
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