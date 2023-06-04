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Книги в Ростовской области подорожали на 20%

4 июня 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Ростовской области, как и во всей России, за год на 20% подорожали книги
В Ростовской области, как и во всей России, за год на 20% подорожали книги, пишут «Новые известия».

В Ростовской области за год на 15-20% подорожали книги. Эксперты прогнозируют, что до конца года цены поднимутся еще на 15%. Причиной индексации стало увеличение стоимости полиграфических материалов. Большинство из них поставляются из-за рубежа. Если раньше поставки осуществлялись напрямую из европейских стран, то сейчас они идут через Китай и другие страны Азии, а это значительно удорожает логистику.

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Представители рынка заявляют, что пытаются сдерживать рост розничных цен. Они опасаются, что увеличение стоимости книг негативно скажется на их спросе.

Ранее сообщалось, что плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных.

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#Рост цен в Ростовской области#Общество
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