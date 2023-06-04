В Ростовской области за год на 15-20% подорожали книги. Эксперты прогнозируют, что до конца года цены поднимутся еще на 15%. Причиной индексации стало увеличение стоимости полиграфических материалов. Большинство из них поставляются из-за рубежа. Если раньше поставки осуществлялись напрямую из европейских стран, то сейчас они идут через Китай и другие страны Азии, а это значительно удорожает логистику.