Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Ростовской области за год на 15-20% подорожали книги. Эксперты прогнозируют, что до конца года цены поднимутся еще на 15%. Причиной индексации стало увеличение стоимости полиграфических материалов. Большинство из них поставляются из-за рубежа. Если раньше поставки осуществлялись напрямую из европейских стран, то сейчас они идут через Китай и другие страны Азии, а это значительно удорожает логистику.
Представители рынка заявляют, что пытаются сдерживать рост розничных цен. Они опасаются, что увеличение стоимости книг негативно скажется на их спросе.
Ранее сообщалось, что плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных.