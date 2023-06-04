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Лягушки и антисанитария: жительница Батайска рассказала, как город переживает потоп

4 июня 2023, 13:48
Фото: rostovgazeta.ru
Последствия потопа в Батайске

Жительница Батайска рассказала, как город переживает затопление

После ливня несколько улиц Батайска затопило огромными потоками воды, что сейчас происходит в городе, рассказала RostovGazeta местная жительница.

После мощного ливня несколько улиц подтопило в Батайске. Вода стоит по щиколотку во дворах на Комарова, Ленинградской, Почтовой, Гоголя, Молокова и других. У многих жителей затопило подвалы и первые этажи домов, пострадала мебель и бытовая техника.

Местная жительница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала RostovGazeta о возможных причинах водного коллапса: «Застройщики засыпали все водоотводные каналы по Батайску, воде деваться некуда, нет отведения по канавам города. Главный ручей Быстрый перекрыт, он идёт через весь Батайск и отводит воду из города».

По словам горожанки, местные службы и сами горожане начали рыть каналы для отвода, но спецтехники и насосов, качающих воду, катастрофически не хватает.

«Наш двор и постройки топит впервые, до этого воды не было. В самой глубокой точке 15 сантиметров воды. Всё цветёт, лягушки поют, на участке полная антисанитария», — говорит местная жительница.

Она добавила, что инициативная группа местных жителей уже встречалась с властями и депутатами, однако встреча ни к чему не привела.

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Также не ясно, кто возместит гражданам материальные потери, понесенные из-за потопа: «У города денег нет. Пусть хотя бы водоотведение сделают, и на этом спасибо».

Напомним, жители Батайска сейчас собирают подписи в прокуратуру, чтобы решить проблему затопления в городе.

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