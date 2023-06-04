После мощного ливня несколько улиц подтопило в Батайске. Вода стоит по щиколотку во дворах на Комарова, Ленинградской, Почтовой, Гоголя, Молокова и других. У многих жителей затопило подвалы и первые этажи домов, пострадала мебель и бытовая техника.