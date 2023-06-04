«Мы о таком и мечтать не могли»: ростовчане оценили результат ФК «Ростов» в РПЛ

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Напомним, накануне игроки ФК «Ростов» встретились с командой ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. Таким образом, ФК «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице.
Фанаты футбола из Ростова сходятся во мнении, что ростовская команда сыграла достойно, учитывая молодежный состав и отсутствие легионеров.
«Спасибо за сезон! Выжать 4 место с по сути молодежного состава — это очень достойно!» — пишет один из болельщиков.
При этом многие и не надеялись на такой результат.
«Спасибо команде за сезон! Вот реально, в начале сезона после ухода легионеров даже не верилось в борьбу за „призовые места“, все ожидали унылую игру и борьбу внизу турнирной таблицы», — пишет еще один фанат футбола.