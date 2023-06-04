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«Мы о таком и мечтать не могли»: ростовчане оценили результат ФК «Ростов» в РПЛ

4 июня 2023, 07:43
Фото: 1MI
«Мы о таком и мечтать не могли»: ростовчане оценили результат ФК «Ростов» в РПЛ

Болельщики ФК «Ростов» заявили, что даже не мечтали о четвертом месте в РПЛ

Болельщики из Ростова обсуждают футбольный матч, в котором ФК «Ростов» в заключительном туре Российской Премьер-Лиги уступил ЦСКА, своим мнением они делятся в соцсетях.

Напомним, накануне игроки ФК «Ростов» встретились с командой ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. Таким образом, ФК «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице.

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Фанаты футбола из Ростова сходятся во мнении, что ростовская команда сыграла достойно, учитывая молодежный состав и отсутствие легионеров.

«Спасибо за сезон! Выжать 4 место с по сути молодежного состава — это очень достойно!» — пишет один из болельщиков.

При этом многие и не надеялись на такой результат.

«Спасибо команде за сезон! Вот реально, в начале сезона после ухода легионеров даже не верилось в борьбу за „призовые места“, все ожидали унылую игру и борьбу внизу турнирной таблицы», — пишет еще один фанат футбола.

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