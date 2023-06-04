Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Шахтах уголовное дело возбудили в отношении местного активиста и предпринимателя Евгения Токарева. Его обвиняют в заведомо ложном доносе.
Как пишет 1рнд, в марте этого года Токарев написал в полицию заявление об избиении. Он заявил, что среди напавших на него были сотрудники полиции. Один из них пытался задушить Токарева.
Правоохранительные органы заявили, что не нашли подтверждения показаний активиста. Некий оперативник написал рапорт против Токарева о заведомо ложном доносе. Именно документ послужил основанием для возбуждения уголовного дела в отношении полицейского.
В самих правоохранительных органах инцидент официально не комментировали.
Информация уточняется.
Ранее активист из Волгодонска рассказал, как ему отомстили за правозащитную работу.