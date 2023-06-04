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На активиста из Ростовской области возбудили уголовное дело за ложный донос

4 июня 2023, 10:43
Фото: 1MI
На активиста Евгения Токарева из Шахт Ростовской области возбудили уголовное дело за ложный донос
На активиста Евгения Токарева из Шахт Ростовской области возбудили уголовное дело за ложный донос, пишут СМИ.

В Шахтах уголовное дело возбудили в отношении местного активиста и предпринимателя Евгения Токарева. Его обвиняют в заведомо ложном доносе.

Как пишет 1рнд, в марте этого года Токарев написал в полицию заявление об избиении. Он заявил, что среди напавших на него были сотрудники полиции. Один из них пытался задушить Токарева.

Правоохранительные органы заявили, что не нашли подтверждения показаний активиста. Некий оперативник написал рапорт против Токарева о заведомо ложном доносе. Именно документ послужил основанием для возбуждения уголовного дела в отношении полицейского.

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В самих правоохранительных органах инцидент официально не комментировали.

Информация уточняется.

Ранее активист из Волгодонска рассказал, как ему отомстили за правозащитную работу.

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#Активисты в Ростовской области#Полиция в Ростовской области#Общество#Новости#Шахты#Ростовская область
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