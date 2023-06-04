На Дону осужденная на 9 лет за взятки экс-глава района пытается обжаловать приговор

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Напомним, на 44-летнюю экс-главу Куйбышевского района было заведено уголовное дело. Ее обвиняли в том, что на протяжении нескольких лет она получала денежные средства от компании, которая должна была получить контракт на строительство объектов.
Общая сумма взятки составила 2,7 миллиона рублей. За это Мирющенка должна была отбыть наказание в колонии. Срок наказания составил 9 лет.
Теперь экс-чиновница хочет оспорить это решение суда.