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На Дону осужденная на 9 лет за взятки экс-глава района пытается обжаловать приговор

4 июня 2023, 06:32
Фото: 1MI
Осужденная экс-глава Куйбышевского района Мирющенко пытается обжаловать приговор

Осужденная экс-глава Куйбышевского района Мирющенко пытается обжаловать приговор

Октябрьский районный суд Ростова зарегистрировал апелляционную жалобу бывшей главы Куйбышевского района Натальи Мирющенко, которая пытается оспорить решение суда, сообщается на сайте суда.

Напомним, на 44-летнюю экс-главу Куйбышевского района было заведено уголовное дело. Ее обвиняли в том, что на протяжении нескольких лет она получала денежные средства от компании, которая должна была получить контракт на строительство объектов.

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Общая сумма взятки составила 2,7 миллиона рублей. За это Мирющенка должна была отбыть наказание в колонии. Срок наказания составил 9 лет.

Теперь экс-чиновница хочет оспорить это решение суда.

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#Суд#Приговор#Обжалование приговора#Ростовская область
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