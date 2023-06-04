Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Синоптики заявили о первой, спустя много дней, неделе без дождей в Ростове. В городе сохранится солнечная и жаркая погода. Так, в понедельник, 5 июня, в Ростове скорость ветра составит около пяти метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в +23 градуса, а вечером — в +14.
К середине недели в Ростове станет еще жарче. В среду столбики термометров поднимутся до +25 градусов днем и +16 вечером. Пик жары выпадет на выходные. Тогда в городе днем будет в районе +27 градусов, а вечером — +17 градусов.
Напомним, из-за непогоды деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая.