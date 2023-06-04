Синоптики заявили о первой, спустя много дней, неделе без дождей в Ростове. В городе сохранится солнечная и жаркая погода. Так, в понедельник, 5 июня, в Ростове скорость ветра составит около пяти метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в +23 градуса, а вечером — в +14.