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Published Сегодня, 16:10

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На место ливней в Ростов придут солнце и жара до +27 градусов

4 июня 2023, 16:10
Фото: 1MI
Новая неделя принесет в Ростов солнечную и теплую погоду
Новая неделя принесет в Ростов солнечную и теплую погоду, сообщили синоптики.

Синоптики заявили о первой, спустя много дней, неделе без дождей в Ростове. В городе сохранится солнечная и жаркая погода. Так, в понедельник, 5 июня, в Ростове скорость ветра составит около пяти метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в +23 градуса, а вечером — в +14.

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К середине недели в Ростове станет еще жарче. В среду столбики термометров поднимутся до +25 градусов днем и +16 вечером. Пик жары выпадет на выходные. Тогда в городе днем будет в районе +27 градусов, а вечером — +17 градусов.

Напомним, из-за непогоды деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая.

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