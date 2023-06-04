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Несколько тысяч ростовчан поучаствовали во всероссийском полумарафоне «Забег»

4 июня 2023, 18:10
Фото: Паблик ВК "Это Ростов!"
В Ростове состоялся полумарафон "Забег"
В Ростове состоялся полумарафон «Забег», фото и видео с мероприятия публикуют в соцсетях горожане.

В Ростове состоялся седьмой всероссийский полумарафон «Забег». В нем приняли участие несколько тысяч ростовчан и гостей из соседнего Краснодара. Там «Забег» отменили из-за мер безопасности.

В полумарафоне горожане участвовали семьями. Приходили туда и с коллегами по работе.

Маршрут общественного транспорта изменится в Ростове 4 июня из-за полумарафона
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Для проведения мероприятия в Ростове на некоторое время ограничили движение в центре города, а также поменяли маршрут общественного транспорта.

Ранее в Ростове глава администрации поручил проверить все спортивные конструкции после трагедии на Гребном канале.

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