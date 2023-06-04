Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В Ростове состоялся седьмой всероссийский полумарафон «Забег». В нем приняли участие несколько тысяч ростовчан и гостей из соседнего Краснодара. Там «Забег» отменили из-за мер безопасности.
В полумарафоне горожане участвовали семьями. Приходили туда и с коллегами по работе.
Для проведения мероприятия в Ростове на некоторое время ограничили движение в центре города, а также поменяли маршрут общественного транспорта.
Ранее в Ростове глава администрации поручил проверить все спортивные конструкции после трагедии на Гребном канале.