rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Изображение материала

«Нужду справлять некуда»: жители Батайска молят о помощи после затопления домов

4 июня 2023, 14:11
Фото: Чат "Батайск тонет"
Последствия затопления улиц в Батайске 4 июня

Жители Батайска шокированы затоплением сотен домов после ливня

Более 700 человек пострадали в Батайске после затопления улиц и домов, жители города рассказывают о коллапсе и о том, как пытаются с ним справиться.

После мощных ливней несколько улиц Батайска затопило водой. Местами вода достигает щиколоток. Пострадавшими оказались порядка 700 человек. У них затопило дома, подвалы, мебель и бытовую технику. Воду, по словам местных жителей, откачивают медленно, а спецтехники и насосов не хватает.

«На улице Маяковского женщина в возрасте живёт одна, сына забрали по мобилизации. Туалет в огороде затопленный стоит. Нужду справлять некуда, в доме условий нет», «Были сегодня на Ленинградской. Часть домов за свой счёт трактор наняли, траншею копали. Пройти по двору нереально. Рядом девушка живёт. Муж на СВО, две дочки, огорода нет. Соседи в туалет не могут пройти. Все под водой», — жалуются горожане.

Многие призывают горожан скооперироваться и вместе попробовать откачать воду: «Проблема есть, она давняя. Но всем миром все решаемо», «Никто не спорит, что МЧС хорошо работает, но надо больше техники и участия самих батайчан».

Лягушки и антисанитария: жительница Батайска рассказала, как город переживает потоп
Узнать подробнее

Также многие призвали власти дать ответ, почему в городе не обустроены системы водоотведения и стока: «Собирайтесь в понедельник у администрации, и пусть она с народом ведет беседу, объясняет, куда делись средства, выделенные на понижение вод».

Напомним, жители Батайска уже начали собирать подписи в прокуратуру.

Читайте также:
Лягушки и антисанитария: жительница Батайска рассказала, как город переживает потопЖители Батайска собирают подписи в прокуратуру после затопления улиц городаГлава администрации Батайска взял на контроль расследование ЧП на Гребном канале
#Виктория Прутковская#Происшествие#Затопление в Батайске#Погода в Ростовской области#Общество#Происшествия#Новости#Батайск#Ростовская область
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня
Сегодня, 07:04
«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах
Вчера, 18:09
Психолог рассказала, как нельзя наказывать детей в Ростове
Сегодня, 04:49
В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий
Вчера, 17:15
«Прыгнули выше своей головы»: Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в РПЛ
Сегодня, 07:23
Власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной
Вчера, 16:02