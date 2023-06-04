«На улице Маяковского женщина в возрасте живёт одна, сына забрали по мобилизации. Туалет в огороде затопленный стоит. Нужду справлять некуда, в доме условий нет», «Были сегодня на Ленинградской. Часть домов за свой счёт трактор наняли, траншею копали. Пройти по двору нереально. Рядом девушка живёт. Муж на СВО, две дочки, огорода нет. Соседи в туалет не могут пройти. Все под водой», — жалуются горожане.