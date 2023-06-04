Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
После мощных ливней несколько улиц Батайска затопило водой. Местами вода достигает щиколоток. Пострадавшими оказались порядка 700 человек. У них затопило дома, подвалы, мебель и бытовую технику. Воду, по словам местных жителей, откачивают медленно, а спецтехники и насосов не хватает.
«На улице Маяковского женщина в возрасте живёт одна, сына забрали по мобилизации. Туалет в огороде затопленный стоит. Нужду справлять некуда, в доме условий нет», «Были сегодня на Ленинградской. Часть домов за свой счёт трактор наняли, траншею копали. Пройти по двору нереально. Рядом девушка живёт. Муж на СВО, две дочки, огорода нет. Соседи в туалет не могут пройти. Все под водой», — жалуются горожане.
Многие призывают горожан скооперироваться и вместе попробовать откачать воду: «Проблема есть, она давняя. Но всем миром все решаемо», «Никто не спорит, что МЧС хорошо работает, но надо больше техники и участия самих батайчан».
Также многие призвали власти дать ответ, почему в городе не обустроены системы водоотведения и стока: «Собирайтесь в понедельник у администрации, и пусть она с народом ведет беседу, объясняет, куда делись средства, выделенные на понижение вод».
Напомним, жители Батайска уже начали собирать подписи в прокуратуру.