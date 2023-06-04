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Огромная пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Самарского

4 июня 2023, 15:13
Фото: 1MI
В районе села Самарское на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области образовалась пробка
В районе села Самарское на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка, сообщают онлайн-карты.

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» 4 июня. Затор наблюдается от сельского поселения Ленинское до Самарского.

По информации автомобилистов, причиной пробки могли стать две аварии на пересечении М-4 «Дон» с трассой Р-269.

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В ГИБДД о происшествия в этом районе пока не сообщали. Информация о ДТП уточняется.

Автомобилистам предлагают искать альтернативные маршруты объезда, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее Марата Хуснуллина попросили о расширении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

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