Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» 4 июня. Затор наблюдается от сельского поселения Ленинское до Самарского.
По информации автомобилистов, причиной пробки могли стать две аварии на пересечении М-4 «Дон» с трассой Р-269.
В ГИБДД о происшествия в этом районе пока не сообщали. Информация о ДТП уточняется.
Автомобилистам предлагают искать альтернативные маршруты объезда, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее Марата Хуснуллина попросили о расширении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.