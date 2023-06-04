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Певец Шура рассказал, куда пропала ростовчанка Ирина Аллегрова

4 июня 2023, 18:49
Фото: wikipedia.org
Ирина Аллегрова
Ростовчанке Ирине Аллегровой надоел шоу-бизнес, поэтому больше времени она старается проводить с семьей, заявил певец Шура.

Ростовчанка Ирина Аллегрова уже долгое время не появляется на публике и не дает концертов. Лишь недавно она посетила финальный концерт в рамках патриотического конкурса для детей Донбасса. В интервью журналистам певица призналась, что сейчас старается больше времени проводить с близкими. Таким образом она восполняет для семьи дефицит внимания, спровоцированный «гастрольной жизнью».

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Коллега по сцене и давний друг ростовчанки певец Шура заявил «Экспресс Газете», что сейчас Аллегрова ведет обособленный образ жизни, потому что пресытилась светской жизнью. Шура часто приезжает к певице в гости и признается, что она очень вкусно готовит.

Ранее эксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой.

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