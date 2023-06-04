Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Ростовчанка Ирина Аллегрова уже долгое время не появляется на публике и не дает концертов. Лишь недавно она посетила финальный концерт в рамках патриотического конкурса для детей Донбасса. В интервью журналистам певица призналась, что сейчас старается больше времени проводить с близкими. Таким образом она восполняет для семьи дефицит внимания, спровоцированный «гастрольной жизнью».
Коллега по сцене и давний друг ростовчанки певец Шура заявил «Экспресс Газете», что сейчас Аллегрова ведет обособленный образ жизни, потому что пресытилась светской жизнью. Шура часто приезжает к певице в гости и признается, что она очень вкусно готовит.
Ранее эксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой.