Ростовчанка Ирина Аллегрова уже долгое время не появляется на публике и не дает концертов. Лишь недавно она посетила финальный концерт в рамках патриотического конкурса для детей Донбасса. В интервью журналистам певица призналась, что сейчас старается больше времени проводить с близкими. Таким образом она восполняет для семьи дефицит внимания, спровоцированный «гастрольной жизнью».