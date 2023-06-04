Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Ростове проходит фестивали уличного искусства «Месторождение». В рамках него уличные художники украшают своими работами фасады заброшенных домов на улице Шаумяна.
На днях одну из картин закрасил баллончиком вандал. Его смогли найти благодаря камерам наружного наблюдения. Им оказался педагог, работающий с детьми, Михаил Болотов. Свои действия он объяснил творческим порывом. «Я пришел на фестиваль граффити. Я иду по улице, смотрю тут все изрисовано. Значит, это место, где всем можно рисовать. Если всем можно, почему мне нельзя», — заявил вандал.
Он добавил, что своими действиями хотел воспитать вкус у подрастающего поколения.
Напомним, еще один фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня.