На днях одну из картин закрасил баллончиком вандал. Его смогли найти благодаря камерам наружного наблюдения. Им оказался педагог, работающий с детьми, Михаил Болотов. Свои действия он объяснил творческим порывом. «Я пришел на фестиваль граффити. Я иду по улице, смотрю тут все изрисовано. Значит, это место, где всем можно рисовать. Если всем можно, почему мне нельзя», — заявил вандал.