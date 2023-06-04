rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

«Почему мне нельзя»: Вандал-педагог испортил работы уличных художников в Ростове

4 июня 2023, 11:21
Фото: Telegram-канал "Парк-музей "Парамоны""
Вандал испортил работы уличных художников в Ростове и объяснил это личным творческим порывом

Вандал-педагог испортил работы уличных художников в Ростове, чтобы воспитать детей

Вандал испортил работы уличных художников в Ростове и объяснил это личным творческим порывом, о поимке хулигана рассказал глава администрации Ленинского района города Константин Тихонов.

В Ростове проходит фестивали уличного искусства «Месторождение». В рамках него уличные художники украшают своими работами фасады заброшенных домов на улице Шаумяна.

На днях одну из картин закрасил баллончиком вандал. Его смогли найти благодаря камерам наружного наблюдения. Им оказался педагог, работающий с детьми, Михаил Болотов. Свои действия он объяснил творческим порывом. «Я пришел на фестиваль граффити. Я иду по улице, смотрю тут все изрисовано. Значит, это место, где всем можно рисовать. Если всем можно, почему мне нельзя», — заявил вандал.

Новые граффити появились на Шаумяна в Ростове
Узнать подробнее

Он добавил, что своими действиями хотел воспитать вкус у подрастающего поколения.

Напомним, еще один фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня.

Читайте также:
Фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июняРазрисовавших трамвай вандалов задержали в ТаганрогеВандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове
#Вандалы в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Городская среда#Новости#Ростов-на-Дону#Константин Тихонов
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня
Сегодня, 07:04
«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах
Вчера, 18:09
Психолог рассказала, как нельзя наказывать детей в Ростове
Сегодня, 04:49
В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий
Вчера, 17:15
«Прыгнули выше своей головы»: Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в РПЛ
Сегодня, 07:23
Власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной
Вчера, 16:02