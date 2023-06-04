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«Прыгнули выше своей головы»: Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в РПЛ

4 июня 2023, 07:23
Фото: 1MI
«Прыгнули выше своей головы»: Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в РПЛ

Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов», лишившегося медалей в РПЛ

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал успехи своей команды после матча с ЦСКА в ходе пресс-конференции.

Ранее ФК «Ростов» занял четвертую строчку в турнирной таблицы после того, как проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Команда набрала 53 очка.

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В ходе пресс-конференции Карпин подтвердил предположение журналиста, что ростовская команда «прыгнула выше своей головы».

При этом тренер отметил, что поставил бы команде десять баллов из пяти, «если бы сегодня мы сыграли как надо». Карпин похвалил «Ростов», который обошел такие команды, как «Ахмат», «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо».

«Оказались выше их в этом сезоне. Ну слава богу, молодцы», — отметил Карпин.

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