«Прыгнули выше своей головы»: Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в РПЛ

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Ранее ФК «Ростов» занял четвертую строчку в турнирной таблицы после того, как проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Команда набрала 53 очка.
В ходе пресс-конференции Карпин подтвердил предположение журналиста, что ростовская команда «прыгнула выше своей головы».
При этом тренер отметил, что поставил бы команде десять баллов из пяти, «если бы сегодня мы сыграли как надо». Карпин похвалил «Ростов», который обошел такие команды, как «Ахмат», «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо».
«Оказались выше их в этом сезоне. Ну слава богу, молодцы», — отметил Карпин.