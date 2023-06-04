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Published Сегодня, 04:49

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Психолог рассказала, как нельзя наказывать детей в Ростове

4 июня 2023, 04:49
Фото: Fabian Centeno/unsplash.com
Ростовский психолог рассказала, как можно наказывать детей
Ремень, оскорбления и запреты заставят ребенка вырасти тираном, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

По словам Маргариты Титовой, наказания — важная часть воспитания ребенка.

«Совсем без них обходиться нельзя. Так или иначе, практики диалогов, запреты и поиски компромиссов — это тоже своего рода наказания. Ведь вместо того, чтобы делать, что ему хочется, ребенок вынужден делать что-то другое», — объясняет эксперт.

Семейный психолог пояснила, что физические наказания ремнем, стоянием в углу или лишением еды неэффективны.

«Все это вызывает у ребенка негативные эмоции. Они затрудняют понимание ребенком того, за что его таким образом наказали. Пройдет час, он выйдет из угла, съест шоколадку и вернется к тому, с чего все началось. Потому что эмоции не дали ему понять причину наказания», — говорит эксперт.

Маргарита Титова советует поговорить с ребенком.

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«Узнайте, почему он так поступил. Объясните ему последствия его поступка. Приведите несколько реальных примеров того, к чему подобные поступки могут привести. Спросите, осознавал ли он, что делает. Наконец, убедитесь, что ребенок действительно понял, что поступил неправильно и попросите больше так не делать. Объясните, что подобные его поступки доставляют дискомфорт окружающим», — советует эксперт.

Семейный психолог призывает родителей не игнорировать плохое поведение ребенка, а также не использовать в качестве наказания оскорбления и сравнения его с другими людьми.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове выписали 10 пострадавших от падения трибуны детей.

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