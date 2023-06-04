«Узнайте, почему он так поступил. Объясните ему последствия его поступка. Приведите несколько реальных примеров того, к чему подобные поступки могут привести. Спросите, осознавал ли он, что делает. Наконец, убедитесь, что ребенок действительно понял, что поступил неправильно и попросите больше так не делать. Объясните, что подобные его поступки доставляют дискомфорт окружающим», — советует эксперт.