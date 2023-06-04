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Ростовская область опередила регионы РФ по числу пациентов, зараженных КГЛ от клещей

4 июня 2023, 13:56
Фото: 1MI
Ростовская область возглавила топ по числу зараженных передаваемым клещами вирусом
В прошлом году в Ростовской области было зафиксировано максимальное число случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году».

В докладе отмечается, что за прошлый год в России было зафиксировано 60
случаев КГЛ. При этом пять из них закончились смертью пациентов.

Когда и где ставить прививку от клещевого энцефалита в Ростовской области
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Больше всего случаев было выявлено в Ростовской области. Всего 24 случая. На втором месте оказался Ставропольский край. Там было зарегистрировано 16 заболевших. Еще 12 случаев было отмечено в Дагестане.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в 1,5 раза выросло число людей, которые обратились за помощью после укусов клещей. Причиной этого стала теплая зима.

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