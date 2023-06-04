Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В докладе отмечается, что за прошлый год в России было зафиксировано 60
случаев КГЛ. При этом пять из них закончились смертью пациентов.
Больше всего случаев было выявлено в Ростовской области. Всего 24 случая. На втором месте оказался Ставропольский край. Там было зарегистрировано 16 заболевших. Еще 12 случаев было отмечено в Дагестане.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в 1,5 раза выросло число людей, которые обратились за помощью после укусов клещей. Причиной этого стала теплая зима.