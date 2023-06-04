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В Ростове Роспотребнадзор выявил токсичные сине-зеленые водоросли

4 июня 2023, 08:54
Фото: pxhere.com
В Ростове Роспотребнадзор выявил токсичные сине-зеленые водоросли
Инспекторы Роспотребнадзора выявили на поверхностных источниках воды в Ростове сине-зеленые водоросли, производящие опасные для человека токсины, об этом сообщили в ведомстве.

Согласно данным ежегодных проверок, Ростов-на-Дону вошел в список из трех городов, на поверхностных водоисточниках которых выявили сине-зеленые водоросли. Вместе с Ростовом в списке оказались Москва и Челябинск.

В своем отчете инспекторы указали, что в водоисточниках доминирующими видами водорослей оказались Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs и Microcystis aeruginosa, известные своей способностью производить опасные для здоровья человека токсины.

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Иммуноферментный анализа показал, что во всех трех городах в природной и питевой воде было отмечено содержание цианотоксинов[Прим. редакции — в воде обнаружили микроцистин-LR, цилиндроспермопсин, анатоксин-а и бета-N-метиламин-L-аланин] в максимальных концентрациях от 17 до 34,85 микрограмма на литр в источниках водоснабжения и от 1,4 до 16,95 микрограмма на литр питьевой воды.

В Ростове наибольшую концентрацию токсинов отметили в сентябре 2022 года.

Ранее в Ростове запретили купаться на Зеленом острове из-за опасных бактерий.

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