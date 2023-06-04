В Ростове Роспотребнадзор выявил токсичные сине-зеленые водоросли

Иммуноферментный анализа показал, что во всех трех городах в природной и питевой воде было отмечено содержание цианотоксинов[Прим. редакции — в воде обнаружили микроцистин-LR, цилиндроспермопсин, анатоксин-а и бета-N-метиламин-L-аланин] в максимальных концентрациях от 17 до 34,85 микрограмма на литр в источниках водоснабжения и от 1,4 до 16,95 микрограмма на литр питьевой воды.