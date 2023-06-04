В Ростове Роспотребнадзор выявил токсичные сине-зеленые водоросли

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Согласно данным ежегодных проверок, Ростов-на-Дону вошел в список из трех городов, на поверхностных водоисточниках которых выявили сине-зеленые водоросли. Вместе с Ростовом в списке оказались Москва и Челябинск.
В своем отчете инспекторы указали, что в водоисточниках доминирующими видами водорослей оказались Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs и Microcystis aeruginosa, известные своей способностью производить опасные для здоровья человека токсины.
Иммуноферментный анализа показал, что во всех трех городах в природной и питевой воде было отмечено содержание цианотоксинов[Прим. редакции — в воде обнаружили микроцистин-LR, цилиндроспермопсин, анатоксин-а и бета-N-метиламин-L-аланин] в максимальных концентрациях от 17 до 34,85 микрограмма на литр в источниках водоснабжения и от 1,4 до 16,95 микрограмма на литр питьевой воды.
В Ростове наибольшую концентрацию токсинов отметили в сентябре 2022 года.
Ранее в Ростове запретили купаться на Зеленом острове из-за опасных бактерий.