rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Изображение материала

В Ростове сгорел КамАЗ на Малиновского 3 июня

4 июня 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Ростове сгорел КамАЗ на Малиновского 3 июня
В Ростове 3 июня пожарные тушили загоревшуюся фуру марки КамАЗ, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в 9.39 мск на улице Малиновского. Как сообщается, площадь пожара составила 4 квадратных метра.

В Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир
Узнать подробнее

Потушить пожар удалось спустя 16 минут после сообщения. Тушили пожар две единицы техники. При происшествии никто не пострадал.

Ранее в сети появились кадры этого происшествия с горящей фурой. Горела кабина машины, а также два прицепа. Сама фура находилась в крайней правой полосе дороги. Неизвестно, что стало причиной пожара — ДТП или возгорание автомобиля на ходу.

Читайте также:
В Ростовской области неисправная проводка стала причиной трех пожаров 30 маяСтала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в РостовеРостов и Батайск затянуло черным дымом от пожара на складе с пряжей на Вавилова
#Происшествие#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня
Сегодня, 07:04
«Кондиционеров нет»: ростовчане начали жаловаться на духоту и жару в автобусах
Вчера, 18:09
Психолог рассказала, как нельзя наказывать детей в Ростове
Сегодня, 04:49
В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий
Вчера, 17:15
«Прыгнули выше своей головы»: Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в РПЛ
Сегодня, 07:23
Власти Ростова представили эскиз того, как будет выглядеть велодорожка на набережной
Вчера, 16:02