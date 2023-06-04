Ранее в сети появились кадры этого происшествия с горящей фурой. Горела кабина машины, а также два прицепа. Сама фура находилась в крайней правой полосе дороги. Неизвестно, что стало причиной пожара — ДТП или возгорание автомобиля на ходу.