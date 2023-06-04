Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Возгорание произошло в 9.39 мск на улице Малиновского. Как сообщается, площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Потушить пожар удалось спустя 16 минут после сообщения. Тушили пожар две единицы техники. При происшествии никто не пострадал.
Ранее в сети появились кадры этого происшествия с горящей фурой. Горела кабина машины, а также два прицепа. Сама фура находилась в крайней правой полосе дороги. Неизвестно, что стало причиной пожара — ДТП или возгорание автомобиля на ходу.