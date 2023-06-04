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В Ростовской области 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево

4 июня 2023, 19:10
Фото: 1MI
В Ростовской области 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево
В Ростовской области произошло ДТП с участием неопытного водителя, в результате пострадали двое парней, сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП произошло в Новочеркасске поздним вечером 3 июня. Около 22.45 мск на Харьковском шоссе 22-летний водитель LADA Priora двигался в сторону улицы Трамвайной.

Молодой человек не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и его 26-летний пассажир получили травмы. Мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Кадры с места ДТП в Новочеркасске с молодым водителем 3 июняКадры с места ДТП в Новочеркасске с молодым водителем 3 июня
Кадры с места ДТП в Новочеркасске с молодым водителем 3 июня
Фото: УГИБДД по Ростовской области

Напомним, что в тот же день на улице Малиновского сгорел КамАЗ. Его водитель не пострадал. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

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