В Ростовской области 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
ДТП произошло в Новочеркасске поздним вечером 3 июня. Около 22.45 мск на Харьковском шоссе 22-летний водитель LADA Priora двигался в сторону улицы Трамвайной.
Молодой человек не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и его 26-летний пассажир получили травмы. Мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что в тот же день на улице Малиновского сгорел КамАЗ. Его водитель не пострадал. Что стало причиной возгорания, неизвестно.