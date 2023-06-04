В Ростовской области 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево

Молодой человек не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и его 26-летний пассажир получили травмы. Мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.