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В Ростовской области в реку Маныч выпустили 400 утят кряквы

4 июня 2023, 09:42
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в реку Маныч выпустили 400 утят кряквы
В Ростовской области для пополнения фауны Веселовского района в реку Маныч выпустили 400 утят кряквы, об этом сообщили в Минприроды региона.

В воскресенье, 4 июня, пресс-служба Минприроды Ростовской области опубликовала видео с выпуском утят кряквы в реку Маныч.

В общей сложности, на волю выпустили 400 уток, которые разделились на два косяка и немедленно бросились в реку.

В Ростовской области в реку Маныч выпустили 400 утят кряквы
Видео: Минприроды Ростовской области

Следующие три месяца инспекторы будут подкармливать уток на опытном охотничьем участке, где разводят птиц, оленей и ланей. Представители ведомства утверждают, что это поможет водоплавающим птицам привыкнуть к жизни на воле.

Ранее стало известно, как повлияла высотная застройка Ростова на видовой состав местных птиц.

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