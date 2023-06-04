В Ростовской области в реку Маныч выпустили 400 утят кряквы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В воскресенье, 4 июня, пресс-служба Минприроды Ростовской области опубликовала видео с выпуском утят кряквы в реку Маныч.
В общей сложности, на волю выпустили 400 уток, которые разделились на два косяка и немедленно бросились в реку.
Следующие три месяца инспекторы будут подкармливать уток на опытном охотничьем участке, где разводят птиц, оленей и ланей. Представители ведомства утверждают, что это поможет водоплавающим птицам привыкнуть к жизни на воле.
Ранее стало известно, как повлияла высотная застройка Ростова на видовой состав местных птиц.