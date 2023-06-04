В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания

Ранее судимые 42-летний и 29-летний мужчины под действием алкоголя нарушали общественный порядок и привлекли к себе внимание полицейского, который сделал им замечание о недопустимости их поведения. Это спровоцировало мужчин на конфликт, а позднее и на нападение на участкового. Они набросились на полицейского, нанося ему множество ударов, и участковый был вынужден выстрелить в воздух из табельного пистолета, чтобы отпугнуть агрессивных нарушителей.