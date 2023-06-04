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В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания

4 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания
В Ростовской области двое пьяных мужчин напали на сотрудника полиции из-за замечания о их поведении, подробности сообщили в пресс-службе донского УМВД.

По предварительной информации, во время службы участковый уполномоченный МО МВД России «Морозовский» обнаружил нарушителей порядка на одной из улиц города.

Ранее судимые 42-летний и 29-летний мужчины под действием алкоголя нарушали общественный порядок и привлекли к себе внимание полицейского, который сделал им замечание о недопустимости их поведения. Это спровоцировало мужчин на конфликт, а позднее и на нападение на участкового. Они набросились на полицейского, нанося ему множество ударов, и участковый был вынужден выстрелить в воздух из табельного пистолета, чтобы отпугнуть агрессивных нарушителей.

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«Мужчины были задержаны прибывшими полицейскими и доставлены в территориальный отдел», — сказано в сообщении.

В настоящий момент материалы дела направили в подразделение Следственного управления СК России по Ростовской области, а подозреваемых привлекли к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее женщина, под действием алкоголя избившая сотрудника полиции, получила 1,5 года условно.

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