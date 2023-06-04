В Сети появились кадры взрыва петарды, напугавшего ростовчан 4 июня

На видео заметно, как около 01.08 мск с балкона девятого этажа здания на Днепровском в поселке Чкаловском чья-то рука выбросила подожженную петарду. Пиротехника еще несколько секунд тлела на проезжей части между автомобилями, после чего раздался мощный взрыв. Немедленно сработала сигнализация как минимум восьми автомобилей, попавших в кадр.