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В Сети появились кадры взрыва петарды, напугавшего ростовчан 4 июня

4 июня 2023, 07:47
Фото: pxhere.com
В Сети появились кадры взрыва петарды, напугавшего ростовчан 4 июня

В Ростове молодые люди разбудили спальный район взрывом петарды 4 июня

В Ростове в переулке Днепровском жители проснулись от мощного взрыва пиротехники, который заставил сработать сигнализацию как минимум восьми автомобилей, видео появилось в соцсетях.

Telegram-канал «Ростов сегодня» в воскресенье, 4 июня, опубликовал видео, снятое камерой видеонаблюдения у подъезда жилого дома.

На видео заметно, как около 01.08 мск с балкона девятого этажа здания на Днепровском в поселке Чкаловском чья-то рука выбросила подожженную петарду. Пиротехника еще несколько секунд тлела на проезжей части между автомобилями, после чего раздался мощный взрыв. Немедленно сработала сигнализация как минимум восьми автомобилей, попавших в кадр.

Видео: Telegram-канал «Ростов сегодня»

Ранее ростовчане пожаловались, что их разбудили мощные взрывы в ночь на 4 июня.

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