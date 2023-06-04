В зоне СВО погибли еще двое военнослужащих и боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Газета «Вперед» со ссылкой на администрацию Сальского района Ростовской области объявила о гибели трех бойцов, которые участвовали в специальной военной операции. Все они были уроженцами Сальска или Сальского района, сейчас их представили к наградам посмертно.
Первым из них стал 29-летний Владислав Пономаренко, который нес службу в качестве рядового и был наводчиком танка. По данным администрации, мужчина погиб 23 октября прошлого года.
Вторым стал 35-летний Александр Уваров, он был сержантом и старшим механиком-водителем. Он погиб 20 октября.
Последним стал 33-летний боец ЧВК «Вагнер» Владимир Матвейчук, являющийся уроженцем поселка Сеятель. Его родные получили награды ЧВК и благодарственное письмо с подписью врио главы ЛНР Леонида Пасечника, где было указано, что боец погиб на поле боя.
Обращаем внимание, что МО РФ пока не подтвердило данные о гибели бойцов, данные уточняются.
Ранее в плен под Бахмутом попал боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области.