«Я живу в Батайске 40 лет. Ни разу не было такой плачевной ситуации, как в этом году. Вода в конце мая, во время ливней, поднялась на невероятно высокий уровень», — признается местная жительница, пенсионерка Елена Зенина. У нее вода затопила половину двора. Подойти к уличному туалету для нее теперь не представляется возможным.