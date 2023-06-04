Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Жители Батайска справляются с последствиями потопа, случившегося в городе после мощного ливня. В городе затопило целые улицы и дома. Уровень воды достигал 15 сантиметров. Пострадала мебель и бытовая техника.
«Я живу в Батайске 40 лет. Ни разу не было такой плачевной ситуации, как в этом году. Вода в конце мая, во время ливней, поднялась на невероятно высокий уровень», — признается местная жительница, пенсионерка Елена Зенина. У нее вода затопила половину двора. Подойти к уличному туалету для нее теперь не представляется возможным.
«Сейчас вода потихоньку уходит. Но сейчас это все уже затянуто тиной, уже видели дождевых червей по полметра», — сетует горожанка. Она рассказала, что сейчас в городе собирают подписи в прокуратуру, так как ситуация никак не решается: «Просто наша городская администрация на протяжении лет эдак тридцати вообще ничего не делает».
В управлении ЖКХ Батайска, по словам Зениной, сказали написать официальное обращение, которое рассмотрят в течение 30 дней. Откачать воду там отказались, назвав уровень воды недостаточным для работы насоса.
Комментариев от региональных или городских властей пока не поступало.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о сборе подписей жителей Батайска в прокуратуру.