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Власти Батайска пообещали только в течение 30 дней разобраться с подтоплениями

4 июня 2023, 18:52
Фото: Фото местной жительницы Елены Ивановны Зениной
Последствия потопа в Батайске
Управление ЖКХ Батайска посоветовало местным жителям написать обращение из-за подтопления сотен домов в городе, рассказали RostovGazeta горожане.

Жители Батайска справляются с последствиями потопа, случившегося в городе после мощного ливня. В городе затопило целые улицы и дома. Уровень воды достигал 15 сантиметров. Пострадала мебель и бытовая техника.

«Я живу в Батайске 40 лет. Ни разу не было такой плачевной ситуации, как в этом году. Вода в конце мая, во время ливней, поднялась на невероятно высокий уровень», — признается местная жительница, пенсионерка Елена Зенина. У нее вода затопила половину двора. Подойти к уличному туалету для нее теперь не представляется возможным.

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«Сейчас вода потихоньку уходит. Но сейчас это все уже затянуто тиной, уже видели дождевых червей по полметра», — сетует горожанка. Она рассказала, что сейчас в городе собирают подписи в прокуратуру, так как ситуация никак не решается: «Просто наша городская администрация на протяжении лет эдак тридцати вообще ничего не делает».

В управлении ЖКХ Батайска, по словам Зениной, сказали написать официальное обращение, которое рассмотрят в течение 30 дней. Откачать воду там отказались, назвав уровень воды недостаточным для работы насоса.

Комментариев от региональных или городских властей пока не поступало.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о сборе подписей жителей Батайска в прокуратуру.

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