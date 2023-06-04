Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал еще одно распоряжении о реквизиции земельных участков из частной собственности. Речь идет о 13 наделах в Неклиновском районе на границе с ДНР. Изъятие власти объяснили необходимостью улучшить транспортную ситуацию рядом с КПП «Весело-Вознесенка». Транспортный коллапс там назвали «обстоятельством, носящим чрезвычайный характер».
Общая площадь участком, подлежащих реквизиции, составляет 150 гектаров. Изъять их должны до 31 декабря 2023 года. Однако, если к концу года транспортная ситуация не улучшится, участки полностью или частично реквизируют бессрочно. Собственникам же обещают компенсацию.
Ранее юрист разъяснил, как власти смогут изымать имущество у ростовчан.