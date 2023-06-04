Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал еще одно распоряжении о реквизиции земельных участков из частной собственности. Речь идет о 13 наделах в Неклиновском районе на границе с ДНР. Изъятие власти объяснили необходимостью улучшить транспортную ситуацию рядом с КПП «Весело-Вознесенка». Транспортный коллапс там назвали «обстоятельством, носящим чрезвычайный характер».