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Власти Ростовской области реквизируют еще 13 участков земли на границе с ДНР

4 июня 2023, 11:22
Фото: 1MI
В Ростовской области реквизировать решили еще 13 земельных участков на границе с ДНР
В Ростовской области реквизировать решили еще 13 земельных участков на границе с ДНР, распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал еще одно распоряжении о реквизиции земельных участков из частной собственности. Речь идет о 13 наделах в Неклиновском районе на границе с ДНР. Изъятие власти объяснили необходимостью улучшить транспортную ситуацию рядом с КПП «Весело-Вознесенка». Транспортный коллапс там назвали «обстоятельством, носящим чрезвычайный характер».

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Общая площадь участком, подлежащих реквизиции, составляет 150 гектаров. Изъять их должны до 31 декабря 2023 года. Однако, если к концу года транспортная ситуация не улучшится, участки полностью или частично реквизируют бессрочно. Собственникам же обещают компенсацию.

Ранее юрист разъяснил, как власти смогут изымать имущество у ростовчан.

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