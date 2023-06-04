Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Ростове стартовал купальный сезон. В городе заработали местные пляжи. RostovGazeta решила узнать, на каких из них предпочитают отдыхать ростовчане. Однако 62% опрошенных горожан заявили, что купаться на местных пляжах отказываются из-за их небезопасности.
Они пишут: «Лет 20 назад ещё можно было, сейчас в это болото не полезу. От водорослей — волдыри, на дне чего только нет, водой убивать можно», «Нигде купаться нельзя», «Нигде не рискую», «Точно, я уже забыла, когда купалась в Дону, канализация».
У тех, кто все-таки рискнул отдохнуть на ростовских пляжах, выбор пал на Соленое озеро, Голубое озеро, пляж в Левобережном парке и на Зеленом острове.
Ранее RostovGazeta рассказала о лучших базах отдыха в Ростове.