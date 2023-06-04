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«Водой убивать можно»: более 60% ростовчан отказались купаться в водоемах Ростова

4 июня 2023, 12:47
Фото: 1MI
Жители Ростова заявили, что отказываются купаться в местных водоемах

Больше половины жителей Ростова отказались купаться в местных водоемах

Жители Ростова заявили, что отказываются купаться в местных водоемах из-за их небезопасности, следует из опроса RostovGazeta.

В Ростове стартовал купальный сезон. В городе заработали местные пляжи. RostovGazeta решила узнать, на каких из них предпочитают отдыхать ростовчане. Однако 62% опрошенных горожан заявили, что купаться на местных пляжах отказываются из-за их небезопасности.

Они пишут: «Лет 20 назад ещё можно было, сейчас в это болото не полезу. От водорослей — волдыри, на дне чего только нет, водой убивать можно», «Нигде купаться нельзя», «Нигде не рискую», «Точно, я уже забыла, когда купалась в Дону, канализация».

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У тех, кто все-таки рискнул отдохнуть на ростовских пляжах, выбор пал на Соленое озеро, Голубое озеро, пляж в Левобережном парке и на Зеленом острове.

Ранее RostovGazeta рассказала о лучших базах отдыха в Ростове.

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