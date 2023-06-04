Они пишут: «Лет 20 назад ещё можно было, сейчас в это болото не полезу. От водорослей — волдыри, на дне чего только нет, водой убивать можно», «Нигде купаться нельзя», «Нигде не рискую», «Точно, я уже забыла, когда купалась в Дону, канализация».