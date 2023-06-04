Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В Ростове открылась выставка «Пишем Будущее». На ней представлено более 40 работ художников Донбасса. Идея организации выставки появилась два месяца назад. Организаторы объясняют, что ее название неслучайно — для них важно, чтобы жизнь в новых регионах развивалась и шла вперед.
Выставка «Пишем Будущее» сменила на площадке ростовского Центра современной культуры «Степь» авторскую фотовыставку, посвященную спецоперации.
По информации ТАСС, рассматривается возможность организации выставки ростовских художников на Донбассе.
Напомним, фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня.