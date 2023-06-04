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Выставка работ художников Донбасса открылась в Ростове-на-Дону

4 июня 2023, 16:52
Фото: 1MI
В Ростове открылась выставка работ художников Донбасса
В Ростове открылась выставка работ художников Донбасса, заявил руководитель отдела реализации спецпроектов АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Варяница.

В Ростове открылась выставка «Пишем Будущее». На ней представлено более 40 работ художников Донбасса. Идея организации выставки появилась два месяца назад. Организаторы объясняют, что ее название неслучайно — для них важно, чтобы жизнь в новых регионах развивалась и шла вперед.

Выставка «Пишем Будущее» сменила на площадке ростовского Центра современной культуры «Степь» авторскую фотовыставку, посвященную спецоперации.

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По информации ТАСС, рассматривается возможность организации выставки ростовских художников на Донбассе.

Напомним, фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня.

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