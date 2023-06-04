В Ростове открылась выставка «Пишем Будущее». На ней представлено более 40 работ художников Донбасса. Идея организации выставки появилась два месяца назад. Организаторы объясняют, что ее название неслучайно — для них важно, чтобы жизнь в новых регионах развивалась и шла вперед.