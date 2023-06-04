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Зарплаты перестали расти в Ростовской области

4 июня 2023, 11:37
Фото: 1MI
В Ростовской области, как и во всей России, перестали расти зарплаты местных жителей
В Ростовской области, как и во всей России, перестали расти зарплаты местных жителей, сообщают «Новые известия».

Росстат регулярно отчитывается о росте заработной платы во всех регионах России. Однако экономисты усомнились в тотальном благополучии населения. На это их натолкнули налоговые сборы россиян. Они оказались намного меньше, указываемых Росстатом зарплат.

Сборы НДФЛ в России стремительно падают, из-за этого деньги в меньшем объеме поступают в региональные бюджеты. Из-за этого местные власти влезают в долги.

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Однако эксперты предполагают, что диссонанс в зарплатах и сборах налогов можно объяснить «серыми» зарплатами граждан.

Ранее Ростовстат отчитался, что в Ростовской области реальные доходы населения в 2023 году якобы выросли на 3,1%.

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#Зарплаты в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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