Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Росстат регулярно отчитывается о росте заработной платы во всех регионах России. Однако экономисты усомнились в тотальном благополучии населения. На это их натолкнули налоговые сборы россиян. Они оказались намного меньше, указываемых Росстатом зарплат.
Сборы НДФЛ в России стремительно падают, из-за этого деньги в меньшем объеме поступают в региональные бюджеты. Из-за этого местные власти влезают в долги.
Однако эксперты предполагают, что диссонанс в зарплатах и сборах налогов можно объяснить «серыми» зарплатами граждан.
Ранее Ростовстат отчитался, что в Ростовской области реальные доходы населения в 2023 году якобы выросли на 3,1%.