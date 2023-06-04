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Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня

4 июня 2023, 07:04
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня
Жителей нескольких районов Ростова-на-Дону сильно напугали громкие хлопки в небе в ночь на 4 июня, об этом они сообщили в социальных сетях.

Так, в период между 01.00 и 02.30 мск в некоторых районах Ростова раздались мощные хлопки. В частности их услышали жители Чкаловского, Северного, 2-го поселка Орджоникидзе и микрорайона Темерник. Звуки были настолько громкими, что во дворах срабатывала сигнализация у автомобилей.

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При этом очевидцы сообщили, что в переулке Доломановском неизвестные сбросили с балкона петарду. Но горожане засомневались, что она могла взорваться так громко, что услышали жители других районов.

Информацию пока никак не прокомментировали в официальных ведомствах. Она уточняется.

Ранее в небе над Морозовском российские ПВО сбили ракету. Как специальная военная операция откликается на территории Ростовской области читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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