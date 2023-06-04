Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Так, в период между 01.00 и 02.30 мск в некоторых районах Ростова раздались мощные хлопки. В частности их услышали жители Чкаловского, Северного, 2-го поселка Орджоникидзе и микрорайона Темерник. Звуки были настолько громкими, что во дворах срабатывала сигнализация у автомобилей.
При этом очевидцы сообщили, что в переулке Доломановском неизвестные сбросили с балкона петарду. Но горожане засомневались, что она могла взорваться так громко, что услышали жители других районов.
Информацию пока никак не прокомментировали в официальных ведомствах. Она уточняется.
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