Так, в период между 01.00 и 02.30 мск в некоторых районах Ростова раздались мощные хлопки. В частности их услышали жители Чкаловского, Северного, 2-го поселка Орджоникидзе и микрорайона Темерник. Звуки были настолько громкими, что во дворах срабатывала сигнализация у автомобилей.