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Жителей Ростовской области хотят ставить на воинский учет без явки в военкомат

4 июня 2023, 15:49
Фото: 1MI
Граждан Ростовской области хотят ставить на воинский учет без явки в военкомат
Граждан Ростовской области хотят ставить на воинский учет без явки в военкомат, с соответствующей инициативой выступило Минобороны.

В России граждане смогут ставиться на воинский учет и сниматься с него без явки в военкомат. С такой инициативой выступило Минобороны. Ставить граждан на учет и снимать будут на основании сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах.

Уведомления о постановке на воинский учет будут приходить гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг.

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Однако на медицинские освидетельствования и обследования, проведение психологического отбора, гражданам все равно придется являться в военкомат.

Напомним, реестр военнообязанных заработает в Ростовской области к осеннему призыву.

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#Общество#Новости#Ростовская область#Военкоматы Ростовской области#Воинский учет в Ростовской области
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