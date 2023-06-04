Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В России граждане смогут ставиться на воинский учет и сниматься с него без явки в военкомат. С такой инициативой выступило Минобороны. Ставить граждан на учет и снимать будут на основании сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах.
Уведомления о постановке на воинский учет будут приходить гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг.
Однако на медицинские освидетельствования и обследования, проведение психологического отбора, гражданам все равно придется являться в военкомат.
Напомним, реестр военнообязанных заработает в Ростовской области к осеннему призыву.