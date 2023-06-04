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Жители Батайска собирают подписи в прокуратуру после затопления улиц города

4 июня 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Батайске после ливня подтоплены оказались сотни домов
В Батайске после ливня подтоплены оказались сотни домов, горожане собирают подписи в прокуратуру, чтобы решить проблему.

В Батайске после ливня подтоплены оказались сразу несколько городских улиц, среди которых Комарова, Ленинградская, Почтовая, Гоголя и Молокова. Вода во дворах достигает щиколотки. Местные службы никак не помогают горожанам справиться с водным коллапсом. Выгребать воду им приходится самостоятельно.

В чате, посвященном потопу в городе, сейчас состоит более 700 участников. Они хотят собраться подписи в прокуратуру, чтобы решить проблему.

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В комментариях в Telegram-канале у губернатора люди пишут: «Батайск просит о помощи! Десятки улиц, сотни домов стоят в воде. Затоплены дворы, тротуары, к школам невозможно дойти. Дети, рискуя жизнью, идут по дороге. Чего вы ждете? Очередной трагедии? Имущество батайчан уничтожено. Мебель, техника, дома стоят сырые, плесень. Кто-нибудь нам может помочь?.

Ранее в центре Ростова под дождем затонули автомобили.

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