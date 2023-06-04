Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Батайске после ливня подтоплены оказались сразу несколько городских улиц, среди которых Комарова, Ленинградская, Почтовая, Гоголя и Молокова. Вода во дворах достигает щиколотки. Местные службы никак не помогают горожанам справиться с водным коллапсом. Выгребать воду им приходится самостоятельно.
В чате, посвященном потопу в городе, сейчас состоит более 700 участников. Они хотят собраться подписи в прокуратуру, чтобы решить проблему.
В комментариях в Telegram-канале у губернатора люди пишут: «Батайск просит о помощи! Десятки улиц, сотни домов стоят в воде. Затоплены дворы, тротуары, к школам невозможно дойти. Дети, рискуя жизнью, идут по дороге. Чего вы ждете? Очередной трагедии? Имущество батайчан уничтожено. Мебель, техника, дома стоят сырые, плесень. Кто-нибудь нам может помочь?.
Ранее в центре Ростова под дождем затонули автомобили.