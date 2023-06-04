В комментариях в Telegram-канале у губернатора люди пишут: «Батайск просит о помощи! Десятки улиц, сотни домов стоят в воде. Затоплены дворы, тротуары, к школам невозможно дойти. Дети, рискуя жизнью, идут по дороге. Чего вы ждете? Очередной трагедии? Имущество батайчан уничтожено. Мебель, техника, дома стоят сырые, плесень. Кто-нибудь нам может помочь?.