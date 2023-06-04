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Жительницу Ростовской области осудят за ложный донос об изнасиловании

4 июня 2023, 16:27
Фото: 1MI
Жительницу Неклиновского района осудят за ложный донос
Жительницу Неклиновского района осудят за ложный донос о преступлении против половой неприкосновенности, сообщили в Следкоме Ростовской области.

21-летнюю жительницу Ростовской области будут судить за ложный донос. В январе этого года она обратилась в полицию с заявлением о преступлении против половой неприкосновенности.

В ходе следствия выяснилось, что никаких преступных действий в отношении девушки не совершалось, а ее заявление носило заведомо ложный характер. Позже и сама девушка созналась, что выдумала свои показания.

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Теперь ее судьбу решит суд. Ей грозит штраф, принудительные работы и лишение свободы сроком до шесть лет.

Ранее на активиста из Ростовской области возбудили уголовное дело за ложный донос.

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