Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
21-летнюю жительницу Ростовской области будут судить за ложный донос. В январе этого года она обратилась в полицию с заявлением о преступлении против половой неприкосновенности.
В ходе следствия выяснилось, что никаких преступных действий в отношении девушки не совершалось, а ее заявление носило заведомо ложный характер. Позже и сама девушка созналась, что выдумала свои показания.
Теперь ее судьбу решит суд. Ей грозит штраф, принудительные работы и лишение свободы сроком до шесть лет.
Ранее на активиста из Ростовской области возбудили уголовное дело за ложный донос.